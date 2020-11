Sábado será de tempo firme com máxima de 36°C

O sábado (21) será de tempo firme em Mato Grosso do Sul. A tendência para os próximos dias é de um ar mais seco e quente. E com isso bastante calor e pouca chuva são esperados.





As condições para hoje são de tempo claro a parcialmente nublado conforme estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 75% a 40% ao longo deste dia. O vento será fraco em todas as áreas.





As temperaturas seguem em gradativa elevação e o sábado poderá registrar mínima de 16°C e máxima de 36°C. Para Campo Grande a variação está estimada em 19°C a 32°C.

Por: Mireli Obando