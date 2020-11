RIO BRILHANTE| Corpo de irmão de vereador que desapareceu em explosão de tanque de álcool é encontrado

As chamas destruíram o tanque e chegaram a atingir a parte superior do equipamento

©Corpo de Bombeiros

O corpo de Luiz Chagas Lima, de 42 anos, trabalhador que desapareceu após explosão em um tanque de etanol da usina Passa Tempo, em Rio Brilhante, a 158 quilômetros de Campo Grande foi localizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, na manhã dessa quarta-feira (18).





O corpo foi localizado dentro do tanque de álcool e levado para Dourados para que seja feito exames no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), segundo irmão da vítima, o vereador Adailton Lima. O fogo na usina, que começou por volta das 6 horas de terça (17), foi extinto ao meio dia.





Depois, os militares se concentraram em estratégias para localizar Luiz, com dificuldade, por causa do calor dos metais nos escombros. “Foi feito o resfriamento a tarde e precisaram fazer o corte da tampa do tanque, que tem 22 toneladas. Para isso, os militares começaram com um maçarico e precisaram também de dois guindastes, pois acreditavam que o corpo estaria embaixo da estrutura”, explicou o tenente coronel Fernando Carminatti.





Luiz era funcionário da usina há cerca de 25 anos. “Suspenderam as buscas por volta das 22 horas, porque começou a chover muito. Mas hoje, desde às 5h30 estou aqui”, contou. O vereador ainda disse que é muito ligado ao irmão e toda a família está bastante apreensiva. “Meu irmão caçula”, lamentou. Luiz tem dois filhos ainda pequenos.