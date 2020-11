RIBAS DO RIO PARDO| Município elege João Alfredo 1º prefeito do PSOL em MS

João Alfredo ganhou com uma diferença de 184 votos, a menor na história de Ribas do Rio Pardo ©ARQUIVO

Com 34,30% dos votos, João Alfredo venceu a corrida eleitoral em Ribas do Rio Pardo e é o primeiro prefeito eleito pelo Psol em Mato Grosso do Sul. Com 100% das seções apuradas, os apoiadores do candidato festejam com carreata.





Com 24.966 habitantes e orçamento de R$ 119 milhões, a cidade teve a eleição mais acirrada dos últimos 16 anos, com recorde de seis candidatos. Eleito, João Alfredo estava no pelotão dos veteranos. Tentou ser prefeito de Ribas em 2004, 2012 e 2016. Em 2018, foi candidato a governador.





Nas eleições, João Alfredo marca as manchetes pelo patrimônio. Em 2020, com patrimônio declarado de R$ 7,2 milhões, era o mais rico na disputa. A partir do ano que vem, graças a aumento aprovado no mandato de Paulo Tucura, atual prefeito, o eleito terá salário de chefe de Poder Executivo de capital. Explica-se: o valor será reajustado de R$ 15.563,05 para R$ 19.920.





Confira o resultado final de Ribas do Rio Pardo

João Alfredo (PSOL) 3.469

Zé Cabelo (PSDB) 3.285

Nilson de Góis (DEM) 1.613

Marquinho Teixeira (SD) 940

Thiago Friosi (PSD) 424

Fabiana Galvão (MDB) 374

Rejeitado por 52.25% da população, Tucura não quis disputar a reeleição.





José Domingues Ramos (PSDB), o Zé Cabelo, ex-prefeito tentava o quarto mandato obteve 32,49% dos votos.





Na cidade, onde correu até bolsa de apostas a dinheiro sobre o vencedor nas urnas, o resultado deve desagradar ao atual vice-prefeito Luiz Carlos Dutra (PDT) , que deu dando lance de R$ 2 mil no bolão, convicto da vitória de Zé Cabelo.





Fonte: OJACARÉ