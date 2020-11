Reinaldo prevê que mais de 60 aliados serão eleitos prefeitos hoje

Número envolve candidaturas próprias do PSDB e de partidos que possuem aliança política com os tucanos

Governador Reinaldo Azambuja foi votar nesta manhã ©Kisie Ainoã

Mais de 60 candidatos a prefeito do PSDB e aliados devem ser eleitos a prefeito neste domingo (15) em Mato Grosso do Sul. A previsão é do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), logo após votar, na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, no Centro de Campo Grande. Um de seus aliados é o prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD).





"Nós apresentamos 57 candidatos próprios a prefeito. Acredito que a gente faz mais de 40 eleitos do partido e com os aliados ultrapassamos 60 prefeitos nos municípios, porque temos um leque de aliados como é aqui na prefeitura da Capital, em Dourados e em tantas outras cidades", explica o governador.





Se a previsão de Reinaldo se concretizar, os tucanos começarão 2021 com 2/3 dos prefeitos que fazem parte da base do governador - que representam, pela perspectiva dele, mais de 3/4 do total de prefeitos do Estado. Já o PSDB passaria da metade.





"Então, acredito que vamos ter um bom resultado após a abertura das urnas", avalia Reinaldo, que afirmou ainda não haver nada tão democrático quanto o voto para escolher os representantes da população no poder público.





Junto do governador, também foram à votação na escola Lúcia Martins Coelho a primeira-dama Fátima Azambuja, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e o ex-secretário estadual Carlos Alberto de Assis.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Nyelder Rodrigues