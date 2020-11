Recém-nascido não resiste e morre 3 horas após mãe ser esfaqueada

Enquanto dormia, a mulher foi esfaqueada no pescoço pelo marido na madrugada desta terça-feira

Mulher recebendo os primeiros atendimento médico no Hospital Auxiliadora ©Alfredo Neto / Site JP News

O bebê prematuro de 28 semanas que nasceu às pressas na madrugada desta terça-feira (10), após a mãe ser esfaqueada pelo marido, morreu no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, distante 338 quilômetros de Campo Grande.





Segundo a assessoria da unidade de saúde, a gestante de 41 anos deu entrada às 3h25 com ferimento de faca no pescoço. Foi realizada uma cesárea de emergência devido a gravidade dos ferimentos e risco fetal.





A cirurgia ocorreu sem intercorrências. O recém-nascido nasceu com vida, foi intubado e levado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu. O óbito foi constatado às 6h30. A mulher sofreu ferimentos graves, também está intubada e continua internada em estado grave.





Caso - Jorge de Souza Valdez, 44 anos, foi preso em flagrante após tentar matar a esposa de 41 anos com golpes de faca no pescoço. Ela estava grávida de 28 semanas, foi atacada enquanto dormia e teve que passar por uma cesariana às pressas. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (10) no residencial Cleide Maria, no Conjunto Habitacional Orestinho.





Conforme o site JP News, após esfaquear a esposa gestante, o autor se feriu com a faca utilizada no crime, na tentativa de simular suicídio. Ao perceber que a vítima ainda estava viva, Jorge levou a mulher para o Hospital Auxiliadora. A intenção dele, segundo apurado pelo site, era de que a esposa morresse durante o trajeto.





Ao chegar na unidade de saúde, Jorge se deparou com três viaturas da Polícia Militar atendendo ocorrência de acidente de trânsito. Ao ser indagado, ele acabou confessando que havia esfaqueado a esposa.





Regiane perdeu grande quantidade de sangue e durante atendimento médico sofreu parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada, passou por uma cesárea de urgência e continua internada em estado grave. Por causa dos ferimentos, Jorge também recebeu atendimento hospitalar e após alta foi levado para a delegacia, onde foi autuado por tentativa de feminicídio e infanticídio.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira