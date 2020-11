Quinta-feira de temperaturas amenas e tempo instável

As condições de instabilidades registradas nos últimos dias deve se manter nesta quinta-feira (19) em Mato Grosso do Sul.





Céu nublado a encoberto com possibilidade de pancadas de chuva para todas as regiões a qualquer hora do dia é a estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Os setores central, norte e leste podem ter ocorrência de chuva acompanhada de raios.





A umidade do ar pode variar entre 95% a 45% ao longo do dia, e o vento estará com intensidade fraca a moderada em todas as regiões.





A temperatura mínima esperada para hoje é de 13°C e a máxima de 33°. Na Capital, céu carregado pela manhã e poucas nuvens durante a tarde, ambos os períodos com possibilidade de chuvas isoladas e temperaturas entre 15°C a 28°C.

Por: Mireli Obando