Projeto prevê criação de canal para denúncias de maus-tratos e abandono de animais

Para que a população tenha um canal específico para denúncias de maus-tratos e abandono de animais, o deputado estadual Neno Razuk propôs a criação de um disque denúncia em Mato Grosso do Sul. O Projeto de Lei foi apresentado nesta quinta-feira (26), na Assembleia Legislativa.





Conforme o projeto, a intenção é proteger os animais domésticos, por meio de ações fiscalizadoras promovidas pelas instituições estaduais a partir de denúncias feitas por qualquer cidadão, mediante a disponibilização de um número telefônico, podendo o Executivo divulgá-lo para que a população tenha um contato direto com a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul).





O Projeto de Lei também estabelece que além de maus-tratos, o disque denúncia receberá ocorrências sobre abandono, falta de cuidado com o local destinado aos animais, deixá-los sem água ou comida, assim como outras formas de violência.





Assim, o Disque Denúncia de maus-tratos e abandono de animais permite que os casos fiquem concentrados em um lugar e que se tenha uma melhor gestão sobre quem vai atender a ocorrência, evitando a mobilização de diferentes agentes. “O projeto também tem um cunho educativo muito importante, pois no momento que se cria o canal direto de denúncias e ele passa a ser divulgado, a tendência é que esse tipo de ocorrência diminua”, disse Neno Razuk





Recentemente foi divulgado pela imprensa o caso de dois filhotes de cachorro que foram abandonados em um bueiro, do Bairro Campo Belo, em Campo Grande. Os cães acabaram entrando na tubulação e ficaram presos, crianças ouviram os choros e gemidos e chamaram uma das vizinhas, ela filmou a situação e enviou para Kamila Mireli, que acionou as autoridades para fazer o resgate. Kamila participa de um grupo de amigos que realiza ações em defesa dos animais.





“O projeto é importante, pois realmente quando a população se depara com esse tipo de situação acaba não sabendo onde recorrer. A criação do disque denúncia vai concentrar os casos e fazer o encaminhamento correto. Como passei por esse episódio dos filhotes sei bem quais são as dificuldades para se fazer o resgate”, declarou.





ASSECOM