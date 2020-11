PONTA PORÃ| Hélio Peluffo é reeleito com mais de 90% dos votos da população

Ponta Porã teve direito a presença de tropas federais para garantir segurança durante a votação e a apuração dos votos

Prefeito, Hélio Peluffo Filho tem o desafio de estar à frente da fronteira ©Reprodução/Facebook

O candidato à reeleição na prefeitura de Ponta Porã, Hélio Peluffo Filho (PSDB), conseguiu 40.305 votos nesse domingo (15) e ficou em primeiro na disputa pelo cargo máximo do Executivo municipal entre 2021 e 2024. Peluffo levou 90,36% dos votos válidos.





A segunda posição ficou com Professora Vitória (PT), que obteve 6,78% dos votos válidos - ou seja, foi escolhido por 3.022 eleitores nioaquenses. Já o terceiro lugar, Ronaldo Franco, ficou com 1.277.





Fronteira "Sem Lei" - Com direito a presença de tropas federais para garantir segurança durante a votação e a apuração dos votos, Ponta Porã é conhecida pela violência derivada do crime organizado, narcotráfico e execuções em plena luz do dia, muitas vezes dignas de roteiro de filme.





Neste ano de pandemia, a cidade também protagonizou a fronteira fechada por conta da covid-19. Militares da FTC (Força-Tarefa Conjunta) chegaram a se instalar em pontos da linha que separa as duas cidades: Pedro Juan Caballero e Ponta Porã.





O chefe do Executivo terá pela frente, além de todo o contexto da fronteira, uma população estimada em 2020 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 93.937 habitantes.









Por Paula Maciulevicius Brasil