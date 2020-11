Perseguido, empresário reage e mata dois homens na Chácara das Mansões

Crime aconteceu nesta madrugada

Na madrugada deste domingo (29), dois homens foram mortos a tiros no bairro Chácara das Mansões. Conforme o registro policial, as vítimas teriam ido ao local com mais um indivíduo, em automóvel um Fiat Uno. Os mesmos estacionaram o veículo na frente de casa de um empresário, que ao ser perseguido, reagiu com uma arma de fogo.





Segundo o sogro do suposto atirador, a sua filha ligou por volta das 20:20h da noite, pedindo que fosse até sua casa, pois três homens estavam atrás do seu marido. Quando chegou no local, o sogro já se deparou com a polícia no local e sem sinal da sua filha, genro e netos.





No local, era possível identificar que a família fugiu às pressas, pois havia restos de comida e pratos, além da carne recém cortada par preparo de arroz carreteiro. Indícios apontam que as vítimas teriam chegado ao local, invadido o imóvel e investido contra o morador, que reagiu. O motivo seria um desentendimento prévio.





Conforme apresentado pelo polícia, 2 dos 3 indivíduos foram atingidos. Maykon Cezarin da Silva, foi encontrado morto na frente da casa, com uma marca de tiro no peito. Já o corpo de Gabriel de Sousa Silva, foi encontrado 1000 metros à frente. O terceiro integrante do veículo ainda não foi identificado.





Conforme relatado pela testemunha, seu genro é proprietário de uma transportadora em um posto de gasolina nas proximidades e que desconhece alguma rixa ou desafeto. O empresário e a família não foram localizados.