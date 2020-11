PANDEMIA| Saúde registra nova alta no número de casos de Covid-19

Mais 561 novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme Boletim divulgado neste sábado (07). Com este número MS passa a registrar um total de 84.720 pessoas que testaram positivo desde o início da pandemia no Estado.





Ainda não houve atualização de óbitos registrados em função de uma instabilidade no Sistema Federal. Tão logo seja resolvido o problema, a Secretaria do Estado de Saúde (SES) divulgará os dados.





Os municípios mais afetados pelos novos testes positivos são Campo Grande com mais 338; Dourados mais 70; Corumbá mais 44; Três Lagoas mais 20 e o município de Caarapó, que registrou mais 12 novos casos.





Pacientes em isolamento domiciliar são 3.834 e internados na rede hospitalar 222. Desses, 117 estão em leitos clínicos e 108 em UTI. A maioria em leitos da rede pública.





Por: Theresa Hilcar