PANDEMIA| Números da Covid voltam a subir e em 24h são registrados 854 novos casos

A Secretaria Estadual de Saúde, divulgou através do boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 17, a confirmação de 854 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 88.965.





Dos 88.965 casos confirmados, 82.003 estão sem sintomas e já estão recuperados, 5.012 estão em isolamento domiciliar, dos quais 253 estão internados.





Os municípios com maior número de novos casos são Campo Grande com 538, Dourados com 100, Anastácio com 17 e Três Lagoas com 16 novos casos.





Também foram registrados quatro novos óbitos confirmados, totalizando 1.697 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Um aumento na média móvel, passando para 8,4 óbitos ao dia. Campo Grande registrou três óbitos e Antônio João um.





Lembrando que, conforme o secretário de saúde Geraldo Resende, explicou nesta segunda-feira, a partir de agora, as lives acontecerão sempre as segundas, quartas e sextas-feiras. Porém, os boletins epidemiológicos serão divulgados diariamente via página da Secretaria de Saúde.

Você pode acompanhar os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br









Por: Katiuscia Fernandes