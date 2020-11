PANDEMIA| MS se aproxima dos 86 mil casos confirmados de coronavírus

O coronavírus ainda está avançando em Mato Grosso do Sul. Em 24 horas, 483 exames deram positivo para a doença e com isso a pandemia já registra 85.990 casos confirmados. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (11) pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado.





De forma parcial, devido à paralisação dos sistemas de informações oficiais do Governo Federal, o Estado registra 1.645 óbitos por coronavírus, com cinco mortes notificadas em 24 horas, sendo quatro de Dourados e 1 de Itaporã.





Em recuperação, 206 pessoas estão internadas, sendo duas de outros estados. Dos internados 105 estão em leitos clínicos, com 68 na rede pública e 37 na rede privada e 103 em leitos de UTI, sendo 75 pelo SUS e 28 na rede privada. Até o momento, 3.541 estão em isolamento social e 80.598 recuperadas.





Campanha contra a dengue





O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, iniciou a live de hoje anunciando o lançamento da Campanha de Mobilização de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika. Com o tema ‘Aproveite a Quarentena e Limpe seu Quintal!’ diversas ações estão programadas para este mês como webnários e o lançamento da produção da Biofábrica. “Dia 21 de novembro, será o Dia “D” de combate à Dengue, Chikungunya e Zika no Estado. Adquirimos 429 novos equipamentos para ajudar os municípios no combate ao mosquito da dengue”.

Clique aqui e acesse o relatório na íntegra.









Por: Ana Brito