PANDEMIA| Em apenas 24 horas, MS registra 917 casos novos de coronavírus

A pandemia volta a registrar patamares alarmantes em Mato Grosso do Sul, com 917 casos novos em 24 horas. É o que aponta o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, com isso, o Estado totaliza 91.682 pessoas infectadas com a doença.





Além disso, cinco mortes ocorreram no Estado, sendo quatro vítimas de Campo Grande e uma de Jardim, totalizando 1.718 óbitos por covid-19.





Em recuperação, 6.480 pessoas estão em isolamento domiciliar e 295 estão internadas, sendo que 166 estão em leitos clínicos (91 em leito público e 75 em leito privado) e 129 em leitos de UTI (sendo que 75 estão em leitos públicos e 54 em leito privado).





De acordo com a SES, até o momento, 83.189 pessoas se recuperaram da doença.













