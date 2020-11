PANDEMIA| Boletim traz 266 novos casos e sete mortes por Covid-19 em MS

Mato Grosso do Sul registra 266 novos casos de Covid-19, totalizando de 82.884 desde o início da pandemia, conforme o Boletim divulgado neste segunda-feira (02) pela SES – Secretaria de Estado de Saúde. Nas últimas 24 horas sete pessoas não resistiram à doença.





As cinco cidades com maior número de casos são Campo Grande, com mais 198; Três Lagoas + 18; Corumbá + 12; Naviraí + 8 e Ponta Porã com 06 novos casos.





Os óbitos foram registrados em Campo Grande (3), Corumbá, Dourados, Porto Murtinho e Cassilândia, registram 1 óbito cada. O total de mortes pela Covid - 19 em todo estado é de 1.609 e a taxa de letalidade está em 1,9%.













Por: Beatricce Bruno