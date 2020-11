Obras de pavimentação transformam realidade em Bataguassu

©EDEMIR RODRIGUES



Maria José Dantas da Silva tem motivo para comemorar. O asfalto acaba de chegar ao endereço dela, na Avenida Mato Grosso, em Bataguassu. “Isso aqui ficou nota 10. Eu moro há 31 anos nesta casa e tinha que conviver com a poeira, sujava a casa toda”, conta.





Alguns metros depois, o aposentado Norival Félix da Rocha acompanha com expectativa o trabalho das máquinas. Ele mora há 31 anos na mesma via. “Vai melhorar muito. Aqui é muita poeira, terra. Graças a Deus, essa obra chegou”.

Norival Félix da Rocha

Maria José Dantas da Silva

A pavimentação da Avenida Mato Grosso é uma das obras de infraestrutura urbana que estão sendo executadas por meio do Governo Presente - programa que fez um raio-x das principais demandas dos 79 municípios do Estado e que vai investir R$ 4,2 bilhões. As ruas Frei Luiz e José Vicente Vitiritti também estão inclusas na obra de recapeamento, pavimentação e drenagem.





Há dois anos, a gestão estadual já havia entregue a restauração da rodovia MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia, em uma extensão de 65,68 quilômetros. O investimento de R$ 44 milhões transformou a estrada, antes esburacada, em uma rodovia nova.

MS-395 foi refeita com modelo de engenharia que garante mais durabilidade

A MS-395 foi refeita por meio de um modelo de engenharia, que garante mais durabilidade do asfalto, o que é imprescindível por conta do tráfego de caminhões. E a rodovia MS-338, ligando a Santa Rita do Pardo, também foi refeita.





Casa sem prestação





José Augusto Maria Sobrinho não vai precisar mais pagar aluguel e nem prestação

Outro destaque em Bataguassu é a entrega de moradias. Foram 77 moradias e 75 lotes urbanizados, garantido o conforto de 152 famílias. José Augusto Maria Sobrinho, de 32 anos, foi contemplado pelo programa Lote Urbanizado, no distrito de Novo Porto XV.





Em seis meses, ele conseguiu concluir a construção da casa própria, com a ajuda de um tio, que é pedreiro. “Eu moro aqui com minha mulher e meus dois filhos. Antes, eu pagava R$ 430 de aluguel e agora não preciso pagar nada”, contou.





Pelo programa, o Governo do Estado entrega a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia. A principal vantagem do Lote Urbanizado é que o morador não precisa pagar nenhum prestação.





Já em saneamento, são mais de R$ 12 milhões de investimento no município entre obras concluídas, em execução e a executar nos sistemas de abastecimento de água e, principalmente, em esgotamento sanitário.





Isso tudo, sem contar o investimento de mais de R$ 2,54 milhões em reformas e melhorias das escolas estaduais de Bataguassu e as 10 viaturas entregues para as polícias militar e civil e para o Corpo de Bombeiros.





Por: Paulo Fernandes