NOVA ANDRADAINA| Gilberto Garcia (PL) é eleito prefeito do Município

Cidade é polo do Vale do Rio Ivinhema e possui posição estratégica que pode ajudar trabalho do prefeito na área econômica

Gilberto Garcia se torna prefeito de Nova Andradina ©Nova News

Com 47,7% dos votos válidos (11.139 votos), Gilberto Garcia (PL) foi eleito prefeito de Nova Andradina - cidade localizada a 300 km de Campo Grande. Ele brigou pela cadeira de chefe do Executivo contra outros quatro candidatos.





A segunda posição ficou com Roberto Hashioka (PSDB), que conseguiu 9.240 votos - 39,57% dos válidos. A terceira escolha dos nova-andradinenses foi Dr Omar (PSL), que atingiu 6,69% e 1.563 votos.





Professor Tadão (PT) e Engenheiro Moammar (Avante) fecham a lista, respectivamente, com 802 e 608 dos votos neste domingo (15) em Nova Andradina.





Uma das principais cidades de Mato Grosso do Sul e a maior da região do Vale do Rio Ivinhema, Nova Andradina fica perto da divisa com o Paraná e com São Paulo. A posição privilegiada é estratégica e pode garantir ao local várias oportunidades.





Atualmente, o município - que inclui o distrito de Casa Verde, um dos mais tradicionais do Estado - conta com 55.224 habitantes, conforme estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) feita neste ano. Com PIB (Produto Interno Bruto) per capita na faixa dos R$ 38 mil, é o 25º nesse quesito em Mato Grosso do Sul.





Diferente do restante do Estado, onde se destaca o bioma cerrado com predominância, em Nova Andradina a Mata Atlântica divide espaço localmente. O grande desafio do prefeito que ficará até 2024 é o de retomar a pujança econômica na cidade.





Por Nyelder Rodrigues