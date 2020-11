Nota Premiada MS realiza hoje penúltimo sorteio do ano

Ao todo são sorteados R$ 300 mil, sendo R$ 100 mil para quem acertar as seis dezenas e R$ 200 para acertadores da quina

Sorteio é realizado na noite de hoje ©Edemir Rodrigues | Governo de MS

Consumidores que efetuaram compras e incluíram o CPF na nota fiscal durante o mês de outubro tem neste sábado (28) a penúltima chance de conquistar a premiação de R$ 300 mil do Programa Nota Premiada MS.





O penúltimo sorteio do ano é realizado na noite de hoje e o do valor total da premiação, R$ 100 mil é dividido entre os que acertarem as seis dezenas e R$ 200 mil entre os acertadores da quina.





A participação nos sorteios é automática e os consumidores contam com oito dezenas escolhidas de forma aleatória, com chances de acertar até seis números.





Vale lembrar que as dezenas são sorteadas através do concurso 2322 da Mega-Sena na noite de hoje. E para saber se foi sorteado, basta acessar o site do programa.





Após o resultado, o consumidor precisa fazer a validação no mesmo site o mais rápido possível e a entrega dos prêmios é feita nos dias 5 e 20 de cada mês.





Neste mês o programa completa dez meses e até o momento mais de 3 mil sul-mato-grossense foram contemplados com os prêmios.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Ana Paula Chuva