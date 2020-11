Nebulosidade aumenta junto com a temperatura neste domingo em MS

A nebulosidade aumenta a partir deste domingo (8) e junto com ela a sensação de calor em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. As condições favorecem a volta das chuvas previstas a partir de amanhã (9) para o Estado.





Enquanto isso o sul-mato-grossense ainda pode curtir um domingo de sol entre nuvens. A umidade do ar ainda estará baixa, com variação entre 70% e 20% ao longo do dia, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





Por enquanto as temperaturas se mantêm elevadas, e a variação pode ser de 18°C a 40°C, e na capital a variação está estimada em 25°C a 37°C.

Por: Mireli Obando