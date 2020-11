Morador de Maracaju leva sozinho prêmio de R$ 100 mil do Nota MS Premiada

Outros 372 consumidores acertaram a quina; confira no site se é um deles

Um consumidor sortudo em Maracaju levou sozinho o prêmio de R$ 100 mil do Nota MS Premiada. Ele acertou as seis dezenas da sena com os números da nota fiscal após comprar em um supermercado do município. Além disso, mais 372 pessoas que acertaram a quina e dividem os R$ 200 mil, com o equivalente a R$ 537,63 para cada um.





As dezenas sorteadas foram: 06 07 28 42 45 49. O ganhador do prêmio principal teve a nota emitida em um supermercado de Maracaju. A lista completa dos contemplados e os nomes dos estabelecimentos em que as notas foram emitidas já está disponível no site do Nota MS Premiada .





Neste mês, além de Maracaju, foram contemplados moradores de Campo Grande, Aquidauana, Bela Vista, Naviraí, Três Lagoas, Água Clara, Corumbá, Dourados, Coxim, Cassilândia, Itaquiraí, Paranaíba, Nova Alvorada do Sul, Amambai, Bonito, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Mundo Novo, Ribas do Rio Pardo, Costa Rica, Anaurilândia e Brasilândia.





Os consumidores contemplados incluíram o CPF em notas fiscais de compras ao longo de setembro e agora precisam realizar um cadastro no portal para receber o prêmio. Nele devem constar os dados bancários e informações pessoais corretas. Isso deve ser feito dentro de um prazo de 90 dias após o 15° do sorteio. Caso não seja, o ganhador perde o direito de receber os valores.





A validação do cadastro também determina a data dos pagamentos, que acontecem nos dias 5 e 20 de cada mês. Para que pagamento seja remetido no dia 05, é necessário que até o dia 30 do mês anterior ele já esteja devidamente validado. Para que seja remetido no dia 20, é necessário que cadastro esteja validado até o dia 15, do mesmo mês.





Para mais informações acesse o site Nota MS Premiada ou ligue e envie mensagens para o telefone 3389-7801.





Por: Mylena Rocha

(com informações do Governo do Estado)