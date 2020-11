Meu compromisso é de estar atento para levar Dourados ao desenvolvimento pleno, diz Barbosinha

Sempre pregando o diálogo, transparência e responsabilidade, o candidato a prefeito Barbosinha, que está à frente nas pesquisas eleitorais, já conversou com diversos segmentos da sociedade organizada em Dourados, expondo seu plano de governo e ouvindo as principais demandas em todas as áreas em que manteve contato.





“Nós nos preparamos para esse momento e vamos fazer a diferença”, garante o candidato em cada reunião em que participa. “Dourados enfrentou um grave problema de falta de gestão e, por isso passa por essa situação crítica em vários setores, incluindo saúde, educação, infraestrutura e outros, mas nossa proposta é de mudança”.





O candidato enfatiza que “por onde andei, deixei claro que meu compromisso com os douradenses é de estar sempre atento às responsabilidades da gestão, atuando com seriedade, probidade, transparência e senso de justiça para transformar e desenvolver a cidade de forma socialmente justa, ambientalmente sustentável e economicamente próspera”.





É com os jovens, profissionais liberais, profissionais da saúde, empresários, servidores e demais segmentos, que Barbosinha, junto com seu candidato a vice Valdenir Machado, pretende administrar a cidade de Dourados. “Não somos nada sozinhos, precisamos de apoio e de parcerias se quisermos realizar esse sonho de reconstrução e de retomada de projetos que estavam dando certo para o nosso município”.

Para Barbosinha tão importante também, é a parceria com o poder público estadual e federal, porque, segundo ele “são nessas esferas que vamos buscar os recursos para executarmos aquilo que nossa população defende como prioridade e, que o município sozinho, não teria como realizar”.





O candidato falou também com os servidores municipais, garantindo que continuarão com seus direitos adquiridos e mostrando propostas para a valorização do trabalho do funcionalismo. “Essa equipe é a mais importante, pois é diretamente com ela que vamos governar e, ela tem que estar preparada e com disposição para oferecer um atendimento de qualidade”.





Barbosinha lembra que a campanha está na reta final, mas disse ter a certeza que conseguiu nesse curto espaço de tempo, debater com pelo menos uma parte da sociedade, aquilo que esperar fazer por Dourados. “Não prometemos milagre em momento algum, mas tenho a certeza de que a partir de 1º de janeiro vamos começar a colocar Dourados novamente no caminho do desenvolvimento”, finalizou.





