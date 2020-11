Meteorologia prevê semana com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar

As condições de calor e tempo seco registradas durante o fim de semana em Mato Grosso do Sul devem se repetir ao longo desta semana.





Conforme estimativa é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), até sábado (28) uma massa de ar seco impede a formação de nuvens de chuva fazendo com que o sol brilhe forte, elevando as temperaturas e deixando a umidade do ar em Estado de atenção a saúde.





A recomendação é que a população beba muita agua, umidifique ambientes, redobre a atenção com idosos e crianças, e evitar aglomerações.





Nesta segunda-feira (23) o céu fica claro a parcialmente nublado e não há expectativa de chuva. A umidade ao ar pode variar entre 60% a 25% e o vento estará fraco em todas as regiões.





As temperaturas que abrem a semana serão elevadas com variação entre de 18°C a 39°C e na capital a mínima será de 21°C e a máxima de 34°C.

Mudanças no tempo são esperadas a partir de domingo (29) quando as chuvas devem retornar ao Estado. Pelo menos até dia 6 de dezembro o volume de chuva esperado é de 100 milímetros para as regiões norte e bolsão. Nas demais áreas o volume de chuva esperado é de 50 milímetros.









Por: Mireli Obando