Meteorologia prevê semana com mudanças no tempo

A meteorologia prevê mudanças nas condições climáticas a partir de terça-feira (1) com o aumento da nebulosidade e possibilidade de retorno gradativo das chuvas frequentes em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.





Na quarta-feira (2) as áreas de instabilidades ganham força trazendo chuva para todo Estado. Os maiores acumulados irão se concentrar na parte centro-sul que pode registrar cerca de 30 milímetros, e as demais áreas podem ter até 20 milímetros.





No período entre sábado (5) e o domingo (13) as chuvas continuam a ocorrer no Estado de forma generalizada com acumulados de até 70 milímetros.





A previsão é do centro de Monitoramento do Tempo e do Clima que reforça que dezembro é um dos meses mais chuvosos no Mato Grosso do Sul e orienta que a população mantenha atenção redobrada para condições adversas que podem ocorrer no tempo.





Por enquanto a segunda-feira (30) deve manter as condições registradas ao longo do fim de semana de tempo seco e temperaturas elevadas. A diferença é que haverá aumento de nuvens e o céu deve ficar parcialmente nublado ao longo do dia.





As chances de chuva são baixas, mas o Cemtec não descarta a possibilidade de pancadas isoladas e rápidas de chuva, considerando que as condições de umidade e calor estarão favoráveis.





A umidade relativa do ar continua baixa e com variação estimada entre 50% a 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





Ventos com intensidade fraca em todas as regiões auxiliam no aumento da sensação de calor. A meteorologia prevê temperaturas entre 24°C a 41°C para este início de semana. Para a Capital mínima de 26°C e máxima de 37°C devem ser registradas.

Por: Mireli Obando