Mara Caseiro toma posse nesta quarta-feira na vaga de Onevan de Matos

Diretora-presidente da FCMS ainda não tem substituto

©Fernanda Fortuna / FCMS

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul dará posse nesta quarta-feira (18), às 10h, à diretora-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) Mara Caseiro ( PSD B) como deputada. Ela assume a cadeira deixada pelo também tucano Onevan de Matos , falecido na semana passada.





Mara ainda não foi exonerada do comando da FCMS. Ela está de férias e seu adjunto, Gustavo de Arruda Castelo, ocupa o cargo interinamente.





A Subsecretaria de Comunicação informou que, até o momento, ainda não definiu quem comandará a autarquia. Mara não foi encontrada pela reportagem para comentar se indicaria seu substituto.





Ex-vereadora e ex-prefeita de Eldorado, foi eleita deputada em 2010, reelegeu-se quatro anos depois, mas ficou apenas na suplência em 2018. Com a morte de Onevan de Matos, ela assume a cadeira até o fim da legislatura, em 2023.





Será a única mulher na Casa, já que há dois anos nenhuma foi eleita. Grazielle Machado (PSD) e Antonieta Amorim (MDB) não disputaram a reeleição na ocasião.