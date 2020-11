Mãe morre e filha fica em estado grave após capotar caminhonete na BR-163

Criança precisou ser transferida para Campo Grande por conta da gravidade dos ferimentos

Mulher estava acompanhada das filhas quando perdeu o controle do veículo ©Veja Aqui MS

Fernanda Pereira Troche da Silva, de 33 anos, morreu após capotar a caminhonete que dirigia na manhã deste domingo (29), na BR-163. O acidente foi próximo a cidade de São Gabriel do Oeste, a 140 km de Campo Grande.





Segundo informações do site Edição MS, a vítima perdeu o controle do veículo após uma ultrapassagem. Dentro da caminhonete, modelo GM S-10, também estavam duas crianças, filhas da vítima. As três foram socorridas por uma equipe da CCR MSVia, mas a mulher morreu a caminho do hospital de São Gabriel.





Uma das crianças, a de 5 anos, precisou ser transferida para Campo Grande por conta da gravidade dos ferimentos. A menina de 13 anos teve escoriações.

Caminhonete ficou destruída após capotar várias vezes na rodovia ©Veja Aqui MS



A família voltava de São Paulo conforme relatou o marido da vítima ao Edição MS. Eles foram até lá comprar uma caminhonete e estavam voltando. O homem seguia em outro carro com o filho e presenciou todo o acidente. A família é de Coxim.





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada. O Corpo de Bombeiro também esteve no local.









