LAGUNA CARAPÃ| Itamar Bilibio credita vitória de Dalbosco à campanha limpa e propositiva

A vitória do emedebista Ademar Dalbosco para administrar Laguna Carapã a partir de janeiro vindouro foi o coroamento de um vitorioso modelo de gestão e intervenções político-administrativas que vem beneficiando seus habitantes em todas as áreas. Entre os fatores fundamentais dessa campanha, destacam-se os avanços assegurados pela gestão do prefeito Itamar Bilibio (MDB) e os mandatos produtivos dos vereadores Ademar Dal Bosco e Zenaide Espíndola (MDB) na Câmara Municipal, além do suporte mais importante: a participação e o apoio da população.





Essa fórmula delineou o caminho do sucesso eleitoral, com os lagunenses elegendo Ademar Dalbosco para prefeito e Zenaide para vice. A dupla teve 2.239 votos, equivalentes a 52,50% dos votos válidos. Por sua vez, o concorrente Doreli Portella, do PSDB, foi votado por 2.026 lagunenses (47,50% do total).





Foi mais uma demonstração do apreço e da confiança popular que Itamar Bilibio fez questão de agradecer, dizendo-se profundamente reconhecido a todos os eleitores, independentemente do voto de cada um. "Sou grato a cada um que acreditou no projeto do 15. A cada amigo que esteve conosco nesta caminhada e a cada eleitor que votou pela continuidade da gestão do 15 em Laguna Carapã", afirmou.





Itamar parabenizou Dalbosco e Zenaide, desejando êxito a ambos e garantindo estar sempre à disposição dos munícipes. "Este resultado vitorioso só foi possível através de uma campanha limpa, sem ataques e nem ofensas, que apresentou propostas verdadeiras e bem elaboradas para o futuro do nosso município", enfatizou. Segundo o prefeito, Laguna Carapã deu um grande exemplo de ordem, respeito e espírito democrático no dia 15 de novembro.





Por fim, anunciou: "Depois de quase oito anos à frente da Prefeitura, terei muito orgulho de entregar a administração da cidade nas mãos deste homem trabalhador, honesto e competente, e que com toda certeza dará continuidade ao bom trabalho executado nos últimos anos". Itamar Bilibio finalizou agradecendo todos os candidatos que concorreram à Câmara de Vereadores e saudando os seis eleitos de sua coligação.













Por: Edson Moraes





***