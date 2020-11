LAGUNA CARAPÂ| Ademar Dal Bosco quer aprimorar conquistas e fortalecer participação da sociedade

Além de preservar e aperfeiçoar as conquistas da atual administração, o candidato a prefeito Ademar Dal Bosco afirma que, se for eleito, vai fortalecer e ampliar a participação da sociedade na administração de Laguna Carapã. O candidato do MDB à sucessão do prefeito Itamar Bilibio diz estar convicto da capacidade dos partidos e pessoas que compõem a sua coligação e vê "com humildade e responsabilidade redobrada" o debate das propostas ao longo da campanha.





Dal Bosco, 63, destaca a qualidade das candidaturas que estão ao seu lado, destacando a companheira de chapa, vereadora Zenaide Espíndola, e o prefeito Itamar Bilibio, cujo governo tem os mais altos índices de aprovação no interior do Estado. "Sabemos que há oito anos nosso município tem caminhado no rumo certo. E é com muito orgulho e respeito que eu quero dar, com a vice Zenaide e os demais companheiros, continuidade ao projeto de crescimento e desenvolvimento de Laguna Carapã", enfatiza.





Há 41 anos morando na região e um dos mais atuantes mobilizadores pela autonomia de Laguna Carapã, desmembrado de Ponta Porã em janeiro de 1992, o candidato tem quatro mandatos de vereador e entre outras atividades em que participou estão a criação da Paróquia Cristo Rei (Igreja Católica) e a gestão à frente da Associação Beneficente, gestora do Hospital Municipal Rachid Saldanha Derzi, que presidiu por três anos.