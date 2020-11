INOCÊNCIA| Antônio Angelo foi eleito prefeito com 47% dos votos

Eleições estavam sendo disputadas entre três candidatos na cidade com 7.588 habitantes

Antônio foi eleito com 47% dos votos ©Costa Leste News

A 339 quilômetros de Campo Grande, Inocência elegeu Antônio Angelo Garcia dos Santos (DEM) para prefeito do município com 47,91% dos votos nas urnas. Já o segundo lugar foi para Jose Arnaldo Ferreira de Melo (PSDB) com 40,29%.





Conforme divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cidade conta com 6.321 eleitores que estão aptos para votar.





Fundado e emancipado oficialmente em 4 de abril de 1959, Inocência possui 7.588 habitantes de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Já a nomenclatura foi adotada em homenagem ao romance Inocência, de Visconde de Taunay.





Inocência está localizado no leste de Mato Grosso do Sul e recebe influência da Bacia do Rio da Prata, com clima tropical de altitude. A predominância de vegetação é a pastagem plantada e Cerradão.





Por Aletheya Alves