HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (22)

Áries - 21/03 a 20/04

Espere por mais cumplicidade e clima sensual no amor. O domingo despertará fantasias românticas e esquentará a vida íntima. Aberta a temporada de viagens! Alargue os horizontes e amplie conexões com pessoas de outros lugares. Fase de mais prestígio e otimismo, com notícias animadoras e convites de longe. Decida rumos e defina planos de longo prazo.





Touro - 21/04 a 20/05





O carinho de amigos criará um clima protetor neste domingo. Ótimo momento para iniciar amizades e aumentar as chances para o amor, se estiver só. Mudanças serão positivas, não resista. Hora de elevar padrões e ganhar qualidade de vida. Encontre novas motivações num ambiente diferente. Você poderá fazer uma verdadeira revolução em sua vida e ser mais feliz.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amor e saúde estarão em primeiro lugar neste domingo. Curta as delícias da intimidade. Prazeres gastronômicos e as coisas simples da convivência darão um colorido vibrante ao dia. Em breve, a rotina poderá mudar. Valerá se organizar melhor, visualizar o que quer para o futuro e desenhar planos. Escolhas e missão ficarão claras. Caminhos abertos na carreira!





Câncer - 21/06 a 21/07





Planeje uma viagem ou curso com antecedência. Você poderá encontrar opções e oportunidades vantajosas hoje. Mudança de ambiente, férias ou reencontro com pessoas queridas de outro local alimentarão a alma e o coração. Novas amizades aumentarão chances para o amor. Aproveite o domingo para se ligar na fé e nos valores universais. Olhe longe!





Leão - 22/07 a 22/08





Um plano de mudança ganhará forma neste domingo. Conversa num tom mais profundo com a família trará soluções para resolver pendências, assuntos da casa ou do passado. Questões íntimas serão vistas por nova ótica. Um mergulho nos sentimentos revelará sonhos. Antigas relações poderão retornar com novas propostas. Notícias de longe trarão animação.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lua e Netuno criarão clima mágico no amor. Se estiver só, novo romance começará com conversas sensíveis e empatia. Aproveite o domingo para aprofundar relações e também para descobrir segredos. Seu poder de investigação estará apurado. Analise detalhes de um contrato ou de procedimentos para acertar documentos. Novas relações serão transformadoras.





Libra - 23/09 a 22/10





O domingo será de trabalho. Conte com ótimas ideias e desempenho. Você poderá adiantar tarefas ou enriquecer seus projetos. Cuidados de saúde e alimentação também entrarão no menu, aposte numa atividade física regular e perceba benefícios a curto prazo. Conversas motivadoras reforçarão a união familiar. Irmãos estarão mais próximos. Organize as finanças.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento no amor! O domingo será de fortes emoções, clima divertido e sintonia com seus melhores sentimentos. Se estiver só, deixe a vida fluir e dê chances ao acaso. Algo mágico e surpreendente envolverá a vida íntima hoje. Criatividade, encantamento, fertilidade e entusiasmo não faltarão. Vênus em seu signo inspirará cuidados de beleza e novos looks.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Domingo gostoso para ficar em casa, curtir o carinho da família e lembrar histórias divertidas do passado. Saudade de alguém especial também estará no pacote. Acolha inseguranças dos filhos, ou do par, e motive as pessoas à sua volta. Valerá também praticar esporte, caminhar e movimentar o corpo, com os devidos cuidados de saúde, que estará mais frágil nestes dias.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A conversa vai rolar solta com amigos e irmãos. Valerá também circular pelas redes e descobrir novidades inspiradoras. Bom também para colocar a leitura em dia, checar notícias e ficar por dentro dos acontecimentos do mundo. Discuta ideias de trabalho com uma amizade e enriqueça um novo projeto. Alguém da família precisará da sua ajuda e orientação.





Aquário - 21/01 a 19/02





Cuidados com a casa e o patrimônio cobrarão atenção neste domingo. Negócios imobiliários estarão aquecidos. Fique de olho numa oportunidade que poderá surgir entre hoje e amanhã. Bom momento para resolver assuntos financeiros, antecipar compras de presentes e planejar o orçamento. Planos para o futuro a dois trarão empolgação. Amor e carreira caminharão juntos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Conte com visão de futuro e sensibilidade nas decisões. O domingo será gostoso para criar planos no amor e na carreira. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para sonhar alto e dar vazão aos sentimentos. Bom também para se cuidar com carinho e intensificar as emoções na relação íntima. Caminhos estarão iluminados. Espere por sucesso dos empreendimentos.





Por: ROSA DI MAULO