HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (21)

Novidades de amigos criarão um panorama positivo. A partir de hoje, Sol em harmonia com seu signo trará otimismo e aventuras gostosas. Planeje viagens, cursos e novos planos para a vida íntima. Vênus, em Escorpião, intensificará o amor e transformará antigos valores. A fase anuncia paixão e poder de conquista. Aprofunde novas amizades. Cheiro de romance no ar!





Touro - 21/04 a 20/05





A entrada de Vênus na área afetiva trará harmonia e sensualidade no amor. Novas relações surgirão naturalmente e contribuirão com mudanças no projeto de vida. Aproveite o sábado para pensar no futuro. A partir de hoje, por um mês, o Sol favorecerá mudanças e iluminará questões íntimas. Cultive a serenidade, a paz interior e visualize coisas boas pela frente.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A partir de hoje e por um mês, o Sol iluminará os relacionamentos. Posições claras fortalecerão a união no amor. Bom para esclarecer diferenças, aprender com as outras pessoas e somar forças com parceiros. Aproveite o sábado para curtir um lugar bonito e revitalizar suas energias, sem por a saúde em risco. A entrada de Vênus na área do trabalho atrairá novas propostas.





Câncer - 21/06 a 21/07





Vênus em harmonia com seu signo, a partir de hoje, favorecerá o amor. Brilhe, expresse os sentimentos com mais espontaneidade e cultive a alegria de viver. Conceitos de prazer em plena transformação. Sonhos com uma viagem manterão o astral em alta. O Sol iluminará as áreas da saúde e do trabalho por um mês. Aproveite o sábado para determinar metas pessoais.





Leão - 22/07 a 22/08





Harmonia familiar e resgates do passado darão sensação gostosa de proteção e conforto. Aproveite o sábado para expressar seu carinho, compartilhar sonhos e criar um clima romântico no amor. A partir de hoje e por um mês, Sol em harmonia com seu signo trará entusiasmo com novos projetos, brilho, novidades dos filhos e muita criatividade. Poder pessoal em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Novidades de trabalho movimentarão o sábado que também será gostoso nas tarefas de rotina e cuidados pessoais. Conversas instigantes darão mais intensidade ao amor. A partir de hoje, Vênus favorecerá acordos financeiros, entrevistas e comunicações nas redes. O Sol iluminará o passado e a vida familiar por um mês. Se você deseja mudar de casa, encontrará boas opções.





Libra - 23/09 a 22/10





Contratos claros, informações esclarecedoras e afinidade de pensamento movimentarão novas relações. Organize ideias, contribua com soluções nos assuntos de família e amplie o diálogo com irmãos, tios, primos e pessoas próximas. As comunicações estarão abertas. A partir de hoje e por um mês, o Sol favorecerá estudos, contatos e negociações. Entendimento no amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A entrada de Vênus em seu signo inspirará cuidados de beleza e revelará seus encantos. Magnetismo, poder de atração, brilho e elegância marcarão sua presença por onde passar. Siga regras de proteção, orientação médica e mantenha a saúde equilibrada. A partir de hoje e por um mês, o Sol iluminará a área financeira. Bom para decidir investimentos e aquisições.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Comece novo ciclo de vida! A partir de hoje e por um mês, Sol em seu signo iluminará o projeto de vida. Conte com maior vitalidade, carisma e abra caminhos de maior realização pessoal. Atividades on-line manterão a saúde protegida. Evite deslocamentos desnecessários e brilhe nas redes. Um sonho de moradia ou da vida familiar poderá se realizar em breve. Vá com fé!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Começará hoje a fase anual de encerramento de ciclo. O período que antecede seu aniversário trará autoconhecimento e fortalecimento interior. Aproveite para fazer um balanço dos últimos tempos, avaliar perdas e ganhos, elevar a consciência e dar crédito aos sonhos. Vênus movimentará a vida social com novas relações e apoio de amigos. Ajude alguém da família.





Aquário - 21/01 a 19/02





Clima animado no amor e na vida social. Aproveite o sábado para por a conversa em dia com amigos, ficar por dentro das novidades e descobrir tendências. Decisões sobre estudos e cursos ainda estarão em processamento, pesquise informações. Cuide da imagem pública. A partir de hoje, Vênus movimentará relações profissionais e inspirará planos para o futuro a dois.





Peixes - 20/02 a 20/03





Sábado gostoso para relaxar, curtir lindas paisagens e contemplar a natureza. Se não der para viajar, será por pouco tempo. Vênus a partir de hoje trará convites de amizades e conexões de prestígio. A entrada do Sol na área da carreira ampliará perspectivas. Conte com sucesso dos empreendimentos e maior visibilidade profissional. Conquista financeira em breve!





Por: ROSA DI MAULO