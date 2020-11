HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (15)

Áries - 21/03 a 20/04

As mudanças que você deseja estão prestes a acontecer. Harmonia e entendimento no amor anunciam um domingo agradável e movimentado. Conversas com o par esclarecerão dúvidas de última hora. Marque sua posição com voto consciente nesta eleição e lute pelo que acredita na urna. Marte em seu signo trará atitude, conquistas e vitórias. Fé e otimismo em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Com maior engajamento político e poder de influência nesta eleição, talvez você ainda ganhe votinhos a mais para os seus candidatos em cima da hora, neste domingo. Sintonia forte com a família, amigos e com os acontecimentos coletivos anuncia um dia movimentado, com muitas trocas de mensagens e discussões inteligentes. Respeite as diferenças. Fase nova no amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Momento importante de mudanças. Novo projeto de trabalho ganhará força. As próximas quatro semanas trarão sucesso e maior proximidade com a missão no mundo. Contribua com sua cidade, ampliando discussões sobre temas coletivos relevantes e marque seu posicionamento na urna. Clima carinhoso no amor, nesta noite. Compartilhe sonhos e revele intenções.





Câncer - 21/06 a 21/07





Posicionamento claro fortalecerá um vínculo especial. Assuntos do coração continuarão em destaque, por quatro semanas que também trarão conquista na carreira e decisões de vida. Preocupações trarão maior proximidade com a família e ajuste de planos. Encare as limitações desta fase como treino de tolerância e de generosidade de sentimentos. Casamento em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Decisões de hoje inaugurarão nova fase, na vida familiar. Aproveite as próximas quatro semanas para dar forma aos sonhos, acertar a documentação, resolver assuntos do passado e equilibrar a saúde com orientação médica. Imprevistos poderão dificultar deslocamentos. Se der, valerá o esforço de superar obstáculos para votar e lutar por causas que considera justas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Dê importância ao seu voto e faça sua parte nestas eleições. Também fique de olho nos presentes da vida e surpresas do acaso. Contatos e troca de mensagens de hoje trarão chances para o amor. Sincronicidades e afinidade de pensamento aproximarão alguém especial. A partir de hoje e por quatro semanas, as comunicações estarão aquecidas.





Libra - 23/09 a 22/10





Lua nova em harmonia com Júpiter favorecerá negócios imobiliários, finanças, aumento de patrimônio e vida familiar por quatro semanas, a partir de hoje. Ótimo período para se estabilizar e fortalecer as bases materiais e afetivas. Conexão com alguém de fora inspirará viagens e novos projetos. Faça a diferença, com seu voto, hoje. Novas relações à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua nova em seu signo marcará o início de um novo ciclo de vida. As próximas quatro semanas trarão conquistas no trabalho, abertura de caminhos, criatividade e clima mágico no amor. Domingo de muitas emoções, com um encontro especial que despertará os melhores sentimentos. Estenda a generosidade à sua cidade e mande bem na urna, hoje!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sonhos reveladores darão dicas dos caminhos a seguir. Uma oportunidade de negócio poderá aparecer “do nada”. As próximas quatro semanas ampliarão perspectivas e trarão crescimento financeiro. Dê uma virada na sorte e aguarde por resultados! Programa de governo, com bons projetos na área Social e Educação, ganhará seu voto. Amigos indecisos irão na sua cola.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O ingresso num ambiente diferente ou grupo influente abrirá portas. Expanda o projeto de vida e a rede de apoio. As próximas quatro semanas serão especiais para firmar amizades, formar uma equipe ou escolher parceiros. O período anuncia mais companheirismo e união no amor. Proteja sua comunidade. Você escolherá seus candidatos à dedo, com critérios bem definidos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões sobre o futuro e novo plano de carreira estarão em andamento por quatro semanas, a partir de hoje. Assuma posição de maior destaque profissional ou invista num empreendimento próprio. A fase será de sucesso, visibilidade e projeção. Exerça sua cidadania e vote em quem compartilha dos seus mesmos valores e ideologias. Entusiasmo e confiança no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aceite convite para viajar ou de atividade em outro lugar. Lua nova em harmonia com seu signo expandirá horizontes e intensificará a vida social. Ganhe prestígio, fortaleça a reputação e formalize relações nas próximas quatro semanas. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Talvez você discorde da opinião de uma amizade. Seja fiel aos seus valores e vote com consciência.









Por: ROSA DI MAULO





