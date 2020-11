HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (6)

Leão, meu cristalzinho, a quinta foi puxada, né? Mas após o estresse do dia de ontem, hoje você ficará surpresx com a tranquilidade com a qual transcorrerá o seu dia.





No ambiente de trabalho , o clima será de total good vibes e seus colegas devem se mostrar superdispostos a colaborar. Não fazem mais do que a obrigação, né? hahah Mas isso deve fazer total diferença no seu dia.





Além disso, você deve sentir que seu empenho profissional está sendo reconhecido pelos seus chefes e talvez você sinta vontade e ânimo para apresentar alguma ideia ou um novo projeto que esteja ainda em gestação.





A Lua passa hoje suas últimas horas no signo de Câncer e isso deve tornar seu dia agradável no convívio familiar. Aproveite o dia para reforçar suas conexões com as outras pessoas ao seu redor, desfrutar do calor humano de que tanto precisa - mesmo que de maneira virtual por conta da pandemia - e recarregar suas energias.