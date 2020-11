HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (5)

Gêmeos, meu cristalzinho, imprevistos acontecem. Aceita que dói menos! Se chiar resolvesse, vitamina C não morria afogada. Então, em vez de ficar se lamentando, você precisa estar prontx para resolver os perrengues!









E hoje o dia promete: as configurações astrológicas anunciam a possibilidade de mudanças imprevistas e esse fato pode desviar você de suas atividades profissionais.









Além disso, o Sol tá pistola com Urano - que está de rolê por Touro, signo que se relaciona com as finanças e bens materiais. No entanto, Urano é desses planetas doidões, que metem o louco do nada. Ele tem uma energia imprevisível e de difícil controle.