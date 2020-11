HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (4)

Virgem, meu cristalzinho, hoje você vai sentir que um sopro de otimismo vai modificar o seu humor.





De fato, a Lua em Gêmeos forma um aspecto positivo com o Mercúrio, que agora já está em marcha direta no signo de Libra. Esse trígono facilita o diálogo melhorando os encontros profissionais e as reuniões com os parceiros ou sócios.





Você deve perceber que as suas iniciativas começam a fluir positivamente e que consegue uma resposta mais positiva para suas investidas, o que deve dar aquele up esperto nos lucros obtidos. É pra glorificar de pé, né?





E toda essa good vibes deve produzir um efeito positivo e uma sensação agradável no seu cérebro, impactando no seu relacionamento familiar e com o mozão.