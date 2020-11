HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite a Lua cheia para ampliar comunicações e contatos, conhecer gente interessante e resolver dúvidas no amor. Atividades comerciais estarão aquecidas. Conte com poder de negociação e movimente a carreira. Informações importantes definirão uma viagem ou formação acadêmica. Ótimo desempenho em exames, entrevistas e apresentações. Sucesso!





Touro - 21/04 a 20/05





Com Lua cheia na área do dinheiro, um negócio decolará nesta semana. Ótimo período para compra, venda e transações financeiras. Se estiver esperando por resposta de um concurso, prêmio ou exame de admissão, haverá grandes chances de você se dar bem e alcançar um novo patamar na profissão. Assuntos jurídicos também poderão ser resolvidos positivamente.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Emoções fortes intensificarão o amor, com Lua cheia em seu signo que também iluminará um caminho atraente para o futuro e realizará sonhos. Conversas com amigos trarão propostas estimulantes. Dúvidas se dissiparão nesta semana. Foque nas soluções práticas, estabeleça uma rotina disciplinada e coloque a vida em ordem. Missão especial dará novo sentido à vida.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sonhos reveladores, resultados da terapia, ou maior autoconhecimento, incentivarão uma viagem ou mudança de ambiente. A semana trará fortalecimento emocional e sintonia com sua força interior. Siga os sinais da vida, um convite de longe chegará em boa hora e abrirá os caminhos do coração. Firme uma relação especial e invista no futuro. Novos prazeres!





Leão - 22/07 a 22/08





Convites de amigos, novidades de longe e soluções de assuntos domésticos ou familiares movimentarão a semana que trará cenário positivo para alcançar suas metas, alto astral e mais segurança. Decida uma viagem, apoie os filhos e concretize um projeto da vida pessoal. Ótimo período para resolver pendências de documentação e do passado. A sorte estará ao seu lado!





Virgem - 23/08 a 22/09





Carreira em ascensão nesta Lua cheia. Brilhe, conquiste novos espaços, derrube barreiras e ganhe popularidade. Você poderá dar um salto e ficar mais perto da sua missão no mundo. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Aproveite esta semana para decidir mudanças e rumos. Valerá investir nos estudos e em planos de desenvolvimento. Encontre seu lugar!





Libra - 23/09 a 22/10





Aceite um convite de viagem e abra espaço para novas relações. A Lua cheia iluminará caminhos de desenvolvimento e de novos prazeres. Conversas com irmãos viabilizarão um projeto pessoal que trará mais satisfação e estabilidade. Aproveite esta semana para falar de dinheiro com a família e determinar planos de longo prazo. Novas experiências pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sonhos da vida íntima, estratégias de trabalho e rotina ganharão um novo olhar, nesta Lua cheia que favorecerá mudanças no lifestyle e nas atividades cotidianas, além de intensificar o amor. Troque confidências com o par, revele intenções e crie planos. Se o coração estiver livre, um envolvimento poderá começar por acaso e balançar suas certezas com fortes emoções.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Espere por altas vibrações e nova dimensão do amor, nesta Lua cheia. Bom período para resolver assuntos do coração e começar novo ciclo de vida. A semana também favorecerá associações. Novo projeto poderá ganhar uma dimensão maior com a colaboração dos parceiros certos. Hora de ganhar mais dinheiro e viver com tranquilidade. Casamento em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aposte todas as fichas no trabalho. A Lua cheia aumentará sua produção e movimentará uma nova atividade. Bom período também para melhorar a saúde e tomar decisões de vida que poderão incluir mudanças na equipe ou no ambiente social. Aproveite esta semana para firmar uma amizade poderosa ou ingressar num grupo forte. Encerre uma etapa e inicie outro projeto.





Aquário - 21/01 a 19/02





Criatividade, paixão, entusiasmo e fertilidade marcarão esta Lua cheia que encherá o coração de esperanças e sonhos. Algo do destino envolverá a carreira e o amor. Aproveite esta semana para inovar o trabalho, motivar a equipe e comemorar conquistas. O dinheiro ainda não veio para o bolso, “não conte com os ovos antes da galinha botar”! Gaste com moderação.





Peixes - 20/02 a 20/03





Autoestima positiva, conforto e solução de assuntos de família trarão bem-estar, nesta Lua cheia. Histórias do passado virão à lembrança, carregadas de emoção. Crie um ambiente agradável e protetor em casa. Você dará um passo maior na direção do futuro, nesta semana. Espere por sucesso dos empreendimentos e por mais carinho no amor. Formalizações à vista!





Por: ROSA DI MAULO





***