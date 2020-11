HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (3)

Libra, tá desanimandx, meu cristalzinho? Olha, se chiar resolvesse, vitamina C não morria afogada, viu? Além disso, trago verdades: existe uma luz no fim do túnel! Mercúrio sai da retrogradação e abre a porteira para o diálogo, melhorando o comércio e as comunicações de maneira geral.





No amor, você poderá questionar o seu relacionamento e terá disposição para conversar com o mozão, por isso, aproveite a marcha direta de Mercúrio - que inicia hoje -, abra seu coração e seja sincerx em suas reivindicações com o crush. Dividir suas preocupações vai ajudar a conseguir o apoio que precisa e, de quebra, algumas sugestões valiosas. Você obterá uma resposta positiva e, se for receptivx, poderá enriquecer suas iniciativas com os conselhos obtidos.