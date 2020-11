HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (27)

Áries - 21/03 a 20/04

Cenário positivo na carreira. Crie estratégias, assuma mais poder e plante ótimas sementes para o futuro. Imprevisto na área financeira incentivará mudanças e decisões de vida. Planeje compras e investimentos. Evite gastos por ansiedade. Padrões de consumo poderão mudar. Cuidado para não perder dinheiro, hoje. Cheque idoneidade de lojas, antes de compras on-line.





Touro - 21/04 a 20/05





Novo relacionamento incentivará mudanças no projeto de vida. O dia trará surpresas e reviravoltas na vida íntima. Uma relação em crise poderá ser rompida. Diferenças ficarão muito evidentes, hoje. Em compensação, se estiver só, alguém especial cruzará seu caminho de maneira inesperada e revolucionará seus conceitos sobre o amor. Novas amizades pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Surpresas e novidades de trabalho se somarão a imprevistos numa relação ou atividade cotidiana. Saúde mais frágil cobrará atenção dobrada, hoje. Evite se expor a riscos com qualquer desatenção e respeite os sinais do corpo. O dia será sujeito a distrações. Bom para avaliar sonhos e sentimentos. Combata a ansiedade com meditação e espaços de relaxamento.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mudança de ambiente, na equipe, ou novo projeto de trabalho renovará a vida. Se estiver só, invista em novas amizades e aumente as chances de encontrar alguém especial. Fase positiva para estabilizar a vida íntima. No casamento, será bom momento para discutir assuntos dos filhos e determinar planos de longo prazo. Planeje uma viagem e descubra prazeres diferentes.





Leão - 22/07 a 22/08





Inovações na carreira e novos planos para o futuro poderão desencadear uma virada de vida e reestruturação da rotina. Padrões de conforto mudarão. Ótimo momento para renovar a decoração da casa ou o lifestyle. Decida viagem com os filhos ou o par e amplie horizontes. Fé, otimismo e libertação de antigas angústias abrirão espaço para uma vida mais plena. Sucesso!





Virgem - 23/08 a 22/09





Proposta inesperada ou notícias de longe mexerão com a cabeça e o coração. A semana terminará com novidades e fatos surpreendentes. Decida mudanças com maior clareza e segurança. Uma viagem poderá ser decidida ou cancelada em cima da hora. Cheque informações de um curso e esclareça dúvidas nos relacionamentos com conversas francas.





Libra - 23/09 a 22/10





Mude comportamentos e evite gastar sem pensar. Viagem, curso e investimentos na vida familiar darão rumo certo ao dinheiro. Repense valores e economize para o futuro. O dia trará conversas esclarecedoras e ótimo desempenho na negociação de um contrato de trabalho ou assunto de família. A semana terminará com otimismo e entendimento com irmãos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Movimente o corpo, cuide da beleza, renove os looks e surpreenda. O dia será movimentado nos relacionamentos e na vida íntima. Algum imprevisto poderá alterar planos a dois ou apressar decisões. A semana terminará com conquista no trabalho e resultados financeiros positivos. O Sol iluminará investimentos e fortalecerá as bases materiais. Cuide do patrimônio.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novo projeto de vida trará entusiasmo. Motive os filhos, ou o par e programe um fim de semana gostoso, perto da natureza, ou com atividades ao ar livre. Desconforto nas relações de trabalho e imprevistos no cotidiano cobrarão calma, hoje. Aproveite para cuidar da saúde e renovar suas energias. Hora de começar novo ciclo e curtir momentos relaxantes com a família.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Curta prazeres diferentes e faça o que tiver vontade. A semana terminará com mais liberdade e surpresas gostosas no amor. Uma amizade conflituosa poderá ser rompida. O ambiente social passará por renovações. Ingresse num novo grupo e descubra outros focos de interesse. Momento de encerrar um longo ciclo e investir num projeto autoral. Criatividade em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Reforma, mudança de casa, ou solução de um assunto do passado renovará padrões. A semana terminará com boas negociações e comunicações profissionais aquecidas. Talvez termine uma parceria e inicie outra. Imprevistos cobrarão atenção à família. Conversas sensíveis com amigos trarão mais animação e visão otimista dos acontecimentos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Ideias geniais e soluções originais abrirão caminhos para o futuro. Encare uma conversa difícil com irmãos ou alguém de outra localidade. Imprevistos e surpresas estarão no menu do dia. Palavras carinhosas surtirão efeito positivo nos relacionamentos. Amplie as comunicações. Notícias e informações poderão mudar sua opinião sobre alguém ou um tema importante.





Por: ROSA DI MAULO





