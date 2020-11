HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04

O dia começará com sonhos, intuição forte e boas perspectivas para o futuro. Alto astral, animação com novidades de longe, opções de viagem e novos planos de vida colorirão o período da tarde, já com Lua em seu signo. Aproveite para cuidar dos seus interesses e impulsionar projetos pessoais. Bom momento para se projetar e ganhar maior prestígio.





Touro - 21/04 a 20/05





Aumente a sintonia com a espiritualidade e dê crédito aos sonhos. O dia trará consciência da sua força interior e poder. Mudanças e renovações à vista! Bom momento para se desapegar dos velhos padrões de relacionamento e dar uma virada no projeto de vida. O ambiente social não estará muito atraente. Mantenha a privacidade. Novas relações chegarão em breve.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Carinho dos amigos e novas amizades criarão um clima gostoso. Troque mensagens, ligue por vídeo chamada e participe de grupos. Hora de fortalecer suas relações e de iniciar outras, com posicionamentos claros. Algo maior se desenhará para o futuro. A rotina poderá mudar radicalmente e ficar mais agradável, com uma nova atividade. Vá mais fundo no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Fortaleça a posição no trabalho e impulsione a carreira. O dia trará conquistas e vitórias. Você poderá começar um projeto estimulante, ganhar projeção e aumentar a popularidade. Sonhos com uma viagem manterão um astral mágico. Planeje detalhes com antecedência e garanta férias com prazeres diferentes, além de chances de se apaixonar para valer. Sucesso!





Leão - 22/07 a 22/08





Uma viagem poderá ser decidida no impulso e animar o clima. Novidades dos filhos, boas notícias de longe, criatividade e soluções de assuntos de família merecerão comemoração. Aposte em mudanças e reinvente a vida. Conquista de prestígio e projeção social também entrarão no menu do dia. Compartilhe conhecimentos e espalhe energias positivas nas redes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sentimentos profundos e desejos de mudança baterão forte. Hora de resolver assuntos de família e ganhar tranquilidade. Vença burocracias, acerte documentos, faça acordos comerciais e amplie o diálogo com os irmãos. Se a ideia for assumir novo estilo de vida, fique de olho numa oportunidade imobiliária que poderá surgir de repente. Amor com cumplicidade e paixão.





Libra - 23/09 a 22/10





Dia agradável, de bons resultados no trabalho e cuidados de saúde. Determine prioridades e não gaste à toa. Organizar as finanças será meta nesta fase que favorecerá investimentos na casa, na vida familiar e planejamento de uma viagem especial. As comunicações estarão abertas. Ótimo desempenho em entrevistas, negociações e transações comerciais.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sintonia forte com o amor. Palavras carinhosas e motivadoras firmarão um relacionamento especial, ou despertarão paixão num novo encontro, se estiver só. Brilho, criatividade e autoconfiança não faltarão. Aproveite a passagem de Vênus e de Mercúrio por seu signo para expressar suas qualidades com naturalidade, ampliar as comunicações e iniciar relações.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Investimentos na casa, acordos financeiros com a família e soluções criativas fortalecerão seu núcleo e darão tranquilidade. Hora de apostar em novos projetos, motivar os filhos ou o par e tomar decisões de vida. Conte com seu carisma e alto astral para conquistar novos espaços. Sol em seu signo atrairá oportunidades de expansão. Novo ciclo pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Arrume a casa e realize um sonho antigo. Autoestima positiva e sintonia com sua força interior ajudarão nas decisões e iniciativas. Dê atenção e apoio emocional à família e crie um clima acolhedor. Saudade de alguém especial despertará lindas lembranças. Mudanças na equipe ou no ambiente social em curso. Coincidências surpreenderão, numa nova amizade.





Aquário - 21/01 a 19/02





As comunicações e contatos estarão acelerados. Bom momento para impulsionar estudos, transações comerciais e interações com grupos. Fale com amigos, marque presença nas redes e amplie a participação social. Conversas animadas fortalecerão uma amizade especial. Conte com boas ideias, respostas rápidas e marque posição na equipe de trabalho.





Peixes - 20/02 a 20/03





Sonhos com uma viagem romântica alegrarão o dia. Aproveite a inspiração para impulsionar um empreendimento financeiro e alavancar a carreira. Assuntos profissionais terão andamento positivo. Formalize parcerias e negócios. Bom também para legalizar documentos e resolver pendências em outra localidade ou com a família. Planeje o orçamento, antes das compras.





Por: ROSA DI MAULO