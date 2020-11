HOROSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (23)

Áries - 21/03 a 20/04

Sonhos da vida íntima estarão em foco nesta semana, que trará decisões sobre o futuro e pouco espaço para concessões. Respostas existenciais apontarão necessidade de desapegos e de sintonia com a espiritualidade. Padrões de consumo e prazeres poderão mudar. Embarque em novas aventuras e experiências diferentes. Decisões de viagem animarão o clima.





Touro - 21/04 a 20/05





O foco nos relacionamentos garantirá bons resultados nesta semana, que será positiva para escolhas, mudanças e decisões de vida. Renove os sentimentos e intensifique atividades nas redes. Amor com novos planos e conversas esclarecedoras. Novas relações chegarão de maneira inesperada, com convites e novidades. Siga confiante. Boas surpresas pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Manter o equilíbrio mesmo diante de diversidades e de um mundo conturbado será prova do quanto você evoluiu nos últimos tempos. Encare diferenças com humor e restrições com desapego. O importante será escolher as parcerias certas e assumir sua missão. Avalie novas propostas com carinho. Harmonia e confiança nas relações contarão pontos nas escolhas.





Câncer - 21/06 a 21/07





Conexões com pessoas queridas tocarão o coração. A semana trará boas notícias de longe, convites e abertura de caminhos. Planeje uma viagem e invista no seu desenvolvimento. Bom também para ganhar projeção e tomar decisões sobre o futuro. Se estiver em busca do amor, alguém chegará em breve para mudar padrões e estabilizar a vida íntima. Casamento em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Semana de concretizações. Resolva pendências de documentos, da vida familiar e encerre processos do passado. Boas notícias dos filhos e entusiasmo com novo projeto manterão o astral em alta. A rotina continuará exigente. Encontre espaço para cuidar da saúde e do corpo. Tempos de renovação. Valerá renovar estruturas, reformar a casa e tornar a vida mais gostosa.





Virgem - 23/08 a 22/09





O Sol iluminará o passado e fortalecerá suas raízes. Aproveite esta semana para conversar com irmãos e compartilhar seus desejos de mudanças. Posicionamento claro nos assuntos de família acelerará decisões e acertos de documentação. Hora de pensar no futuro, nos filhos e na sua missão. Um sonho da vida íntima poderá se realizar. Clima mágico no amor!





Libra - 23/09 a 22/10





Acordos e acertos financeiros no trabalho trarão mais tranquilidade. Conte com poder de negociação e bons resultados nesta semana. Conversas esclarecedoras fortalecerão um vínculo especial. Bom momento para se aproximar de irmãos, estudar um idioma e cuidar da saúde. As comunicações estarão abertas. Circule nas redes, amplie relações e ganhe prestígio.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mercúrio e Vênus em seu signo destacarão sua beleza e seu brilhantismo. Conte com magnetismo e poder de atração. Novos relacionamentos chegarão de maneira inesperada. A semana trará novidades de trabalho e oportunidades de crescimento financeiro. Firme um contrato promissor e equilibre o orçamento. Você estará mais perto dos sonhos. Paixão e criatividade em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com Sol em seu signo, carisma, vitalidade e brilho não faltarão! Aproveite a semana para motivar parceiros, conquistar novos espaços, criar e desenvolver novos projetos. Entendimento com a família trará tranquilidade. Pense também nos seus sonhos e busque maior realização pessoal. Prazer diferente, esporte ou treino na academia manterá o astral em alta.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Amizades estimulantes, harmonia com a equipe e novidades de trabalho darão sabor à semana. Atividades de grupo despertarão interesse por novos temas. Descubra prazeres diferentes. Apoio à família continuará como prioridade e cobrará decisões rápidas. Esclareça informações confusas com pesquisas e conversas com amigos experientes. Encerre um ciclo.





Aquário - 21/01 a 19/02





A semana será bastante positiva na carreira e nos negócios. Um contrato profissional organizará o orçamento e trará maior tranquilidade. Período favorável para compras, vendas e transações comerciais. Conversas francas e diretas fortalecerão amizades e posição na equipe. Afaste medos com maior confiança no futuro e companheirismo no amor. Você não estará só.





Peixes - 20/02 a 20/03





Lindo período para realizar sonhos e decidir o futuro. A semana trará sucesso nos empreendimentos, visibilidade profissional e ótimas perspectivas na área financeira. Pesquise detalhes de um roteiro de viagem e planeje com antecedência. Você encontrará opções mais interessantes e surpreenderá o par. Autoconfiança e novas iniciativas favorecerão o amor.





Por: ROSA DI MAULO