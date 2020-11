HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (12)

Áries - 21/03 a 20/04





Se você quer conquistar alguém especial, “não vá com muita sede ao pote”. Delicadeza, receptividade e conversas gostosas atrairão o amor. Reveja atitudes, com Marte retrógrado em seu signo. Nem sempre os desejos correspondem às necessidades profundas da alma. Revele seu lado sensível e espere por acolhimento, hoje. Mudança na carreira trará mais poder.





Touro - 21/04 a 20/05





Acertos financeiros, conquista de cliente ou negociações positivas com fornecedores e harmonia com parceiros darão tranquilidade, hoje. Espere por bons resultados no trabalho. Posições claras aumentarão a confiança no amor. Amplie o diálogo e resolva diferenças com uma amizade. Novos planos da vida íntima poderão provocar revoluções no projeto de vida.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Lua e Vênus despertarão sonhos e intensificarão as emoções no amor. Tudo aberto para se apaixonar novamente ou curtir prazeres diferentes e momentos encantadores com o par. Perspectivas positivas de trabalho cobrarão ajustes na rotina e organização. Hora de conquistar novos espaços e valorizar seus talentos criativos. Mudanças virão para melhor. Sucesso!





Câncer - 21/06 a 21/07





Solicitações familiares e assuntos domésticos serão prioridade, hoje. Crie um clima acolhedor em casa. Bom para expressar seu carinho e fortalecer vínculos afetivos. Cuide de quem você ama, firme raízes, fortaleça a autoestima e harmonize os relacionamentos. Lua e Vênus trarão lembranças gostosas de alguém especial, lindas histórias e sonhos românticos.





Leão - 22/07 a 22/08





Palavras doces e conversas agradáveis aproximarão alguém que anda distante. O dia será especial para falar de sentimentos e desejos, espalhar energias positivas pelas redes e ampliar relacionamentos. Conexões com estrangeiros, convite de viagem e acordos comerciais também estarão no pacote. Una forças com a família e reestruture a rotina. Novidades à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Discuta valores e negocie uma proposta profissional. O dia favorecerá acordos financeiros, planejamento de investimentos e compras de itens de necessidade. Espere o movimento direto de Marte, a partir do dia 14, para escolhas e decisões definitivas que envolverão mudanças. Informações que surgirão nos próximos dias poderão alterar opiniões ou contratos.





Libra - 23/09 a 22/10





Contenha a ansiedade e evite precipitações nos relacionamentos. Com Vênus e Lua em seu signo, será ótimo cuidar da beleza, da imagem e do seu equilíbrio, hoje. Contatos influentes e conexão com alguém de outra localidade aquecerão negócios e definirão novos planos. Algo do destino envolverá uma viagem ou curso. Concretize um antigo sonho da vida familiar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A saúde estará frágil, hoje. Durma mais, relaxe a aumente a sintonia com a força interior. Uma expectativa poderá não se cumprir na data prevista. Não desista. Aguarde por respostas, com serenidade. Portas se abrirão em breve. Troca de confidências aprofundarão uma relação especial. Tempo de espera no amor. Aproveite para definir novos objetivos e rumos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Boas notícias na área financeira. Uma oportunidade poderá surgir nos próximos dias, aliviar pressões e dar uma virada na sorte. A vida social estará agitada. Coloque a conversa em dia com amigos e firme novas amizades. Tensões na equipe cobrarão uma dose maior de diplomacia e paciência. Aposte em mais delicadeza nos contatos de hoje. Amor em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Você poderá se associar, aprovar um projeto, firmar alianças, ganhar popularidade e prestígio, com Lua e Vênus na área da carreira, hoje. Momento positivo também para planejar o futuro a dois e apostar nos sonhos. Visualize onde quer chegar e conte com apoios influentes. Assuntos de família poderão interferir nas decisões. Você conciliará os vários interesses, em breve.





Aquário - 21/01 a 19/02





Lindo momento no amor e esperanças de uma vida melhor darão sabor ao dia. Perspectivas se abrirão na carreira. Determine metas mais altas e inove. Planos a dois que incluirão viagem e aventuras ganharão forma, hoje. Confie nos sentimentos e alargue os horizontes. Você estará mais perto dos sonhos. Pensamentos positivos e fé afastarão medos. Novo projeto decolará!





Peixes - 20/02 a 20/03





Troque confidências, expresse os desejos, aumente a cumplicidade e esquente o clima no amor. O dia convidará à intimidade. Talvez precise de um bate-e-volta para resolver uma pendência ou planejar melhorias na casa. Espere por boas notícias de uma amizade de longe ou do passado. Contatos poderosos abrirão portas para o futuro. Prestígio em alta!









Por: ROSA DI MAULO