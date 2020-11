HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (11)

Áries - 21/03 a 20/04





O período da manhã será mais produtivo no trabalho. Espere por maior reconhecimento do chefe e dos pares. Manter hábitos saudáveis e rotina disciplinada de exercícios será ótimo para o seu equilíbrio e bem-estar. Evite decisões precipitadas e impulsividade. Marte retrógrado em seu signo cobrará maior controle da reatividade. Tudo aberto para o amor, a partir da tarde.





Touro - 21/04 a 20/05





Autoconfiança, criatividade e projeção não faltarão, hoje. Decida assuntos dos filhos pela manhã e planeje novas ações. Aproveite o período da tarde para fortalecer parcerias de trabalho. Cuidados estéticos e de saúde também constarão no menu do dia. Mercúrio e Sol trarão clareza e entendimento nos relacionamentos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproveite esta manhã para resolver assuntos de família e da casa. Clima carinhoso no amor dará força e coragem para encarar os desafios do dia. Conte com mais segurança e jogue a autoestima para cima. A partir do meio da tarde, a Lua trará maior exposição e entusiasmo. Novas oportunidades no trabalho virão na direção dos sonhos. Sucesso nos empreendimentos!





Câncer - 21/06 a 21/07





Comunicações abertas nesta manhã. Conversa com irmãos despertará sonhos. Aproveite também para acertar um documento e vencer burocracias. A Lua facilitará a expressão dos sentimentos, estabilize uma relação especial e pense nos planos de longo prazo no amor. Investir no seu futuro será mais importante do que correr atrás de prazeres momentâneos.





Leão - 22/07 a 22/08





Acordos com irmãos, apoio financeiro à família e planejamento de mudanças marcarão esta manhã. Fortaleça as bases afetivas e resolva pendências. A partir da tarde, as comunicações estarão aquecidas. Fique de olho nas oportunidades de expandir o trabalho e aumentar os rendimentos. Organizações na casa facilitarão tarefas cotidianas. Dicas preciosas de amigos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Com Lua em seu signo, no período da manhã, emoções estarão à flor da pele. Cuide das necessidades pessoais e acolha suas carências. A imaginação correrá solta no amor. Troca de mensagens intensificarão um vínculo especial. Esclareça dúvidas com o par e aumente sua segurança. Algo do destino fortalecerá a missão profissional. Carreira em ascensão!





Libra - 23/09 a 22/10





Dê atenção aos sonhos, aos sentimentos e planos de desenvolvimento pessoal. O dia trará fortalecimento emocional e maior sintonia com a força interior. Hora de fazer escolhas sábias, equilibrar o orçamento e cuidar do seu patrimônio. Algo do destino envolverá uma viagem, curso, ou atividade em outro lugar. Construa o futuro em novas bases. Cuide da sua imagem.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mercúrio em seu signo tornará os objetivos mais claros. Brilhantismo, vitalidade e poder pessoal não faltarão nesta fase. Marque presença nas redes, troque ideias com amigos e pesquise informações. Você encontrará soluções inteligentes para conciliar trabalho e planos da vida íntima. O amor inspirará passos mais largos na carreira. Criatividade em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Soluções financeiras surgirão de maneira inesperada. Siga a intuição e descubra oportunidades de negócio. O dia trará sucesso e projeção profissional. Valorize seus talentos e amplie a liderança. Um projeto autoral ganhará apoios influentes. Algo do destino envolverá o amor ou sociedade. O carinho de amigos dará sabor ao dia. Fortaleça vínculos num novo grupo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Notícias de longe darão segurança. O dia começará com autoconfiança, otimismo e mais segurança para determinar planos de longo prazo. Companheirismo contará pontos no amor e nas amizades. Saiba a quem confiar seus segredos e sonhos. À tarde, relacionamentos profissionais estarão em destaque. Você poderá firmar uma parceria atraente de trabalho.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sentimentos profundos convidarão à privacidade e interiorização nesta manhã. Busque respostas íntimas e existenciais e pense nas mudanças que deseja. A partir da tarde, conexões com estrangeiros, autoridades ou pessoas de outras localidades estarão abertas. Metas profissionais e planos para o futuro ficarão mais claros. Boas notícias na área financeira.





Peixes - 20/02 a 20/03





Conte com segurança no amor e nas parcerias de trabalho. Cenário positivo para formalizar um empreendimento e ganhar prestígio. Ambiente social ou equipe em processo de mudança. Talvez se afaste de um grupo e ingresse em outro. Escolhas importantes e contatos poderosos realizarão um sonho antigo e trarão esperanças de uma vida melhor. Eleve seus padrões!

Por: ROSA DI MAULO