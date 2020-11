HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (2)

Eita, Caprica! Vejo aqui que as perturbações emocionais que te incomodavam no dia de ontem continuam hoje. Porém, você conseguirá sentir em seu íntimo um um estímulo maior para elaborar estratégias que o ajudarão a ir adiante com seus planos pessoais. Não desanime, meu cristalzinho!





Hoje o campo profissional e as reuniões de trabalho poderão ser bastante trabalhosas e não render os resultados desejados porque Mercúrio ainda está em retrogradação. Porém, amanhã as energias irão mudar com a marcha direta do planeta da comunicação.





Por outro lado, todos os obstáculos que você enfrentou durante esse duro período da pandemia te fortaleceram e turbinaram sua determinação. Tenha certeza de que logo os seus esforços darão resultados desejados.