HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta quarta-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Mesmo sem tantas garantias, você dará passos firmes na direção de um futuro estável. Mudanças no papel profissional ou até mesmo de profissão serão positivas. Fique de olho numa oportunidade que surgirá hoje ou amanhã. Hora de alavancar a carreira e assumir mais poder. Marte em seu signo anuncia conquistas pela frente. Amor com dúvidas e pés no chão.





Touro - 21/04 a 20/05





Fé, horizontes amplos e conexões poderosas marcarão o dia que beneficiará uma sociedade e o amor. Atenção à saúde será fundamental. Antes de tomar decisões e planejar uma viagem, confira notícias e informações de segurança. Planos da vida íntima poderão interferir no trabalho. Avalie recursos e investimentos. Atividades on-line seguirão com sucesso.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O planejamento do futuro levantará questionamentos profundos sobre mudanças de comportamento e rotina. Inseguranças no amor ou num novo projeto merecerão reflexões. Ideias inovadoras movimentarão o trabalho. Estude uma ferramenta tecnológica que facilitará sua atuação. Atividades on-line em alta. Busque prazeres diferentes e torne a vida mais leve.





Câncer - 21/06 a 21/07





Assuntos de família interferirão nas decisões sobre o futuro e o amor. Sol e Saturno em harmonia aumentarão responsabilidades nos relacionamentos e darão mais segurança numa relação especial. Hora de pensar no casamento e desenhar planos. Se estiver só, uma viagem trará chances de recomeçar a vida íntima num novo padrão. Planeje com antecedência.





Leão - 22/07 a 22/08





Divida o tempo entre trabalho e cuidados de saúde. Solução de um antigo problema dará segurança. Conte com apoio da família e de uma amizade especial para vencer inseguranças. A fé afastará medos e levantará o astral. Reestruturações na rotina também estarão na ordem do dia. Invista em segurança e novos padrões de conforto. Hora de resolver assuntos práticos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Carreira em ascensão. Fique de olho numa oportunidade de rendimento extra, alteração de contrato ou promoção. Notícias animadoras de longe. Espere por surpresas no amor. Se estiver só, novo romance começará com conversa instigante e afinidade de pensamento. Bom para afastar a timidez e embarcar numa experiência diferente. Mudanças positivas pela frente!





Libra - 23/09 a 22/10





Segurança financeira e estabilidade da vida familiar serão prioridades. Aproveite para resolver assuntos da casa e cuidar do patrimônio. Momento de fortalecer as bases afetivas e jogar a autoestima para cima. Aproveite a passagem de Vênus em seu signo para cuidar do corpo, do visual e da sua imagem. Conexões internacionais ou com pessoas de prestígio estarão abertas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aposte em maior abertura a novos relacionamentos. Comunicações e contatos estarão aquecidos, hoje. Ótimo para captar trabalho, clientes e também para aumentar as chances para o amor, se estiver em busca de novas emoções. Cheiro de novidade no ar! O dia trará informações importantes de saúde e atenção à família. Conte com segurança nas escolhas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Boas perspectivas na área financeira. Se estiver em busca de oportunidade de trabalho, você poderá firmar um contrato promissor. Conte com segurança numa entrevista ou negociação. Situação desconfortável com uma amizade, ou reformulação na equipe, cobrará diplomacia. Em poucos dias, a entrada do Sol em seu signo iluminará o projeto de vida. Conquistas pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Empatia e firmeza de caráter fortalecerão sua posição num grupo poderoso, hoje. Ótimo momento para projetar a imagem e conquistar simpatias. Conversas com amigos inspirarão soluções práticas e inteligentes para vencer desafios, resolver um problema familiar ou eliminar antigas barreiras. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aumente a sintonia com sua força espiritual e afaste inseguranças. Planos de longo prazo serão decididos com mais segurança. Sol e Saturno trarão reconhecimento profissional e consolidação da carreira. Ideias originais poderão se transformar em projetos futuros. Não alimente fantasias negativas. Em breve você terá as respostas que procura. Relaxe!





Peixes - 20/02 a 20/03





Proposta de uma amizade trará animação. Amplie a participação na equipe, ou interações nas redes. Negócios estarão aquecidos. Você poderá firmar uma parceria poderosa e aprofundar relações. Desconfianças ou ciúmes levantarão inseguranças no amor. Fique na sua, até uma situação incômoda se desfazer. Pequenos ajustes terão efeito positivo na vida íntima.





Por: ROSA DI MAULO