Homem que matou ex-mulher a facadas tem casa incendiada

Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (23); suspeito não aceitava fim do relacionamento

Maicon Douglas Rodrigues, 25 anos, está sendo procurado pela polícia ©Perfil News

Após matar a ex-mulher a facadas na madrugada desta segunda-feira (23), Maicon Douglas Rodrigues, 25 anos, teve a casa incendiada no Jardim Carioca. O crime ocorreu em Três Lagoas, cidade distante a 338 quilômetros de Campo Grande.





O suspeito foi até o apartamento da ex, Ana Paula Pagani, 28 anos, por volta das 3h, e pediu para reatar o relacionamento. Com a negativa, a mulher foi ferida com vários golpes de faca. Ela chegou a pedir socorro aos vizinhos, mas morreu no gramado do condomínio.





Segundo o site JP News, Maicon foi para casa após o crime e, pouco tempo depois, um conhecido da vítima foi ao local tirar satisfação sobre o crime, mas o suspeito negou.





O conhecido foi embora, mas voltou após ficar sabendo que Maicon realmente era o autor do assassinato. Porém, o suspeito já não estava mais na casa.





A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou, encontrou o imóvel em chamas. Maicon ainda não foi localizado.

Casa do suspeito foi incendiada nesta segunda-feira ©Alfredo Neto/JPNews













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo