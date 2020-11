Governador decreta luto oficial pelo falecimento do deputado estadual Onevan de Matos

O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, decretou luto oficial de três dias no Estado em razão do falecimento do deputado estadual Onevan de Matos, nesta sexta-feira, em São Paulo, onde estava internado.





O governador lembrou que Onevan deu importante contribuição ao povo sul-mato-grossense durante os nove mandatos que exerceu como parlamentar estadual e como prefeito de Naviraí.





“Perdemos um companheiro leal e uma liderança política incontestável. Registro aqui minha solidariedade à família e ao povo de Naviraí”.





Natural da cidade de Frutal (MG), Onevan de Matos tinha 77 anos e desde 1975 morava em Naviraí, onde iniciou a carreira de advogado. Antes de vir para Mato Grosso do Sul, exerceu dois mandatos como vereador em Jales (SP). No MS iniciou a carreira política em 1978, eleito deputado estadual, tendo participado da elaboração da Constituição Estadual.





