Fim de semana será ensolarado e quente em Mato Grosso do Sul

Depois de uma semana chuvosa em Mato Grosso do Sul, o fim de semana promete tempo aberto em todas as áreas.





O ar seco que permanece no Estado até dia 28, dificulta a formação de nuvens de chuva. O sol vai brilhar forte e os níveis de umidade relativa do ar ficarão mais baixos, principalmente nas horas mais quentes do dia. Nestas condições a sensação de calor deve aumentar nos próximos dias.





Nesta sexta-feira (20) o tempo já começa abrir. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima prevê céu parcialmente nublado a claro e sem expectativa de chuva, com umidade do ar variando entre 90% a 35%. Vento fraco em todas as regiões.





Neste dia as temperaturas podem registrar mínima de 14°C e máxima de 35°C no Estado. Na capital variação está estimada em 16°C a 29°C.









Por: Mireli Obando





