EMPREGOS| BRF realiza dia especial de contratações em Dourados

São 170 oportunidades no recrutamento de novos talentos para a linha de produção

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, oferece 170 vagas de emprego em Dourados (MS). A seleção é para o cargo de Operador de Produção I, com início do trabalho imediato. Para facilitar o acesso às oportunidades de trabalho, a empresa realiza no próximo dia 11 de novembro o Dia D Especial de Contratações, quando os interessados deverão comparecer até ao local indicado abaixo munidos de RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência.





Pessoas com ensino fundamental incompleto podem se candidatar. Dentre os benefícios, a BRF oferece salário compatível com o mercado, assistência médica, vale alimentação, vale-transporte e refeitório no local. Durante o recrutamento, todas as medidas preventivas serão tomadas para a segurança dos candidatos.





“Estamos continuamente tomando medidas para garantir a segurança de todos nossos colaboradores e parceiros ao longo da cadeia produtiva. Para acelerar o processo seletivo e contratação desses novos postos, faremos uma grande ação presencial na AABB de Dourados”, conta Weliton Roberto Shalabi, líder global de Recrutamento da BRF.





As inscrições serão presenciais no seguinte local:





AABB de Dourados





Dia: 11 de novembro de 2020





Horários: 8h às 17h





Endereço: Rua das Palmeiras, 1650, bairro Jardim São Pedro – Dourados/MS





Sobre a BRF





Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, a BRF está presente em mais de 130 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. Pautada pelos compromissos fundamentais de segurança, qualidade e integridade, a Companhia baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus mais de 90 mil colaboradores no mundo, mais de 250 mil clientes e aproximadamente 10 mil integrados no Brasil, todos os seus acionistas e para a sociedade.









ASSECOM