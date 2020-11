Em nova parceria, Estado e bancada federal entregam unidades de resgate para cinco cidades de MS

©CHICO RIBEIRO

Com recursos do Fundo Especial da Saúde (FESA) e de emendas parlamentares federais, o Governo do Estado comprou e entregou sete viaturas para o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Os veículos do modelo furgão são equipados como unidades de resgate, utilizadas no atendimento de vítimas de acidentes. Três delas ficarão em Campo Grande e quatro irão para o interior: Aquidauana, Ivinhema, Jardim e Três Lagoas.





Mais de R$ 1,8 milhão foram investidos na aquisição das viaturas. Nesta segunda-feira (23), o governador Reinaldo Azambuja entregou as chaves aos bombeiros e falou sobre a parceria da bancada federal na estruturação das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul.





“Se você olhar nesses seis anos que estamos governando Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros teve a maior reestruturação em equipamentos da sua história. Isso também é fruto de uma boa parceria com a bancada federal, que tem olhar muito atento às prioridades do nosso Estado”, destacou o governador.





Representante da bancada federal, a senadora Simone Tebet pontuou que os investimentos no Corpo de Bombeiros refletem diretamente na sociedade, já que são os militares que “salvam vidas e resgatam as pessoas nas cidades e no campo”. “É uma alegria muito grande para a bancada federal contribuir de alguma forma com o bem-estar de Mato Grosso do Sul. Continuaremos ajudando o governador com essa parceria, especialmente na área da segurança pública”, afirmou.





Das sete unidades de resgate entregues para os municípios, quatro foram compradas com recursos do FESA e três com dinheiro de emendas parlamentares: uma da senadora Simone Tebet, uma do então senador Pedro Chaves e outra da bancada federal de forma coletiva - formada por oito deputados federais e três senadores.





Presente na solenidade no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, o ex-senador e atual secretário especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos do Governo de Mato Grosso do Sul no Distrito Federal, Pedro Chaves, também falou sobre os investimentos. “O Corpo de Bombeiros é a organização mais importante e aclamada desse País, com rejeição zero. Atua na defesa da comunidade e da natureza. Tenho certeza que esse esforço do Governo do Estado com a bancada federal para mais recursos para a instituição vai continuar”, falou.





Na próxima semana, mais cinco unidades de resgate serão entregues ao Corpo de Bombeiros, informou o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Viaturas vão reforçar atendimento à população na Capital e no interior ©CHICO RIBEIRO





Presenças - Também participaram do ato de entrega das viaturas os secretários de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Paulo Corrêa, acompanhado dos colegas deputados Coronel David, Eduardo Rocha e Márcio Fernandes; e os comandantes do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson Alves do Amaral, e da Polícia Militar, coronel Marcos Paulo Gimenez.









Por: Bruno Chaves