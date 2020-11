Em 3 dias, operação fiscalizou rios e soltou diversos peixes presos ilegalmente

Ao todo, os militares abordaram 144 pessoas, 70 embarcações

Militares da PMA durante fiscalização em MS ©DIVULGAÇÃO

Em três dias, operação da PMA (Polícia Militar Ambiental) percorreu quatro cidades de Mato Grosso do Sul para fiscalizar crimes ambientais. Ao todo, os militares abordaram 144 pessoas, 70 embarcações e devolveram aos rios diversos peixes presos em petrechos ilegais.





De acordo com informações da PMA, as fiscalizações começaram na quinta-feira (29) e terminaram no sábado (31). Os agentes passaram pelos municípios de Batayporã, Nova Andradina, Jateí e Anaurilândia. Cinco ranchos de pesca e 11 acampamentos foram vistoriados.





Ao todo, seis Pescadores que moram em São Paulo foram autuados por pescar sem licença ambiental. Com o grupo os policiais apreenderam um barco, motor de popa e seis molinetes com varas. Eles foram multados em R$ 1.800,00.





Na operação ainda foram retirados do rio oito cordas de espinhéis com 160 anzóis, 48 anzóis de galho e dois “joão-bobos-boias”. Os peixes presos foram soltos.





Por Clayton Neves