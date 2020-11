ELEIÇÕES 2020| Saúde alerta sobre cuidados de biossegurança durante votação

O Secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, recomenda que a população fique vigilante e não "baixe aguarda" para a pandemia de coronavírus no próximo domingo (15), durante o primeiro turno das eleições 2020.





“Temos que estar bastante vigilantes e seguir todas as regras de biossegurança”, frisa Geraldo Resende. “Podemos apresentar nos próximos dias aumento de casos e internações", alerta o secretário de Saúde.





Nesta semana, dados epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontaram que os casos positivos de Covid-19 voltaram a crescer em Mato Grosso do Sul. Até ontem (13) eram 87.081 casos confirmados da doença e 1.683 mortes.





Para evitar novos contágios durante as eleições municipais, a Justiça Eleitoral elaborou cartilha com dicas aos eleitores. Usar máscara, levar a própria caneta e, se possível, não estar acompanhado de crianças estão entre as recomendações.





Todos os cuidados podem ser conferidos no site da Justiça Eleitoral. Veja aqui





“As recomendações de prevenção à Covid-19 são para que as pessoas sigam todas as medidas de biossegurança previstas: use máscara na posição correta, tapando boca e nariz; evite contato pessoal; mantenha o espaçamento social de pelo menos 1,5 metro; e faça a higienização das mãos com álcool em gel”, reforça o coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica da SES, Karyston Adriel Machado da Costa.









Por: Rodson Lima, SES





