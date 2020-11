ELEIÇÕES 2020| Lei seca entra em vigor a partir das 3h deste domingo em Campo Grande

Locais como bares, lanchonetes, trailers, quiosques, conveniências e demais estabelecimentos comerciais estão proibidos de vender bebidas até as 17h.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) proibiu o consumo de bebidas alcoólicas neste domingo (15) em razão das eleições municipais.





Segundo o TRE, fica proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas das 3h às 17h do dia da eleição, em bares, lanchonetes, trailers, quiosques, conveniências e outros estabelecimentos parecidos. Ficando fora dessa decisão os restaurantes que funcionam somente durante o almoço, das 11h30 às 14h30.





O descumprimento da presente determinação caracterizará a prática do crime de desobediência previsto no art. 347 da Lei n. 4.737/65 do Código Eleitoral, que prevê em caso de condenação, prisão de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias de multa.





Por G1